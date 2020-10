Mestský úrad v Poprade bude od 15.októbra fungovať v obmedzenom režime

Poprad 12. októbra (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Poprade bude od štvrtka (15. 10.) pracovať pre verejnosť v obmedzenom režime. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že toto opatrenie prijal krízový štáb mesta na svojom pondelkovom zasadnutí v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu.



Stránkové hodiny MsÚ pre verejnosť budú v pondelok a v stredu od 8.00 do 12.00 h. Pracoviská evidencia obyvateľstva, pokladnica, podateľňa a overovanie podpisov budú k dispozícii každý pracovný deň podľa bežných otváracích hodín MsÚ. Mestská polícia bude pracovať v štandardnom režime a dohliadať na dodržiavanie zákazov vydaných vládou SR.



Radnica žiada občanov, aby do pracovísk MsÚ prichádzali iba za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. Pri vstupe do úradu bude každému zmeraná telesná teplota a pri čakaní je dôležité dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup.



„Od 14. októbra do odvolania budú v obradnej sieni mesta Poprad povolené svadobné obrady v maximálnom počte štyri osoby - a to len mladomanželia a svedkovia bez sprievodného programu, s dodržaním vzdialenosti podľa pokynov hlavného hygienika,“ ozrejmila radnica. Pohrebné obrady v dome smútku sa podľa nej budú vykonávať za dodržania podmienky jedna osoba na 15 štvorcových metrov - podľa rozlohy obradnej siene 12 osôb. Mesto dodalo, že právna poradňa je do odvolania zrušená.



Primátor Popradu Anton Danko zároveň nariadil riaditeľom škôl, aby uzatvorili všetky telocvične v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Samospráva tiež ruší všetky kultúrne podujatia, ktoré boli naplánované v priestoroch patriacich mestu Poprad.