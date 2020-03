Mestský úrad v Piešťanoch je od piatka pre verejnosť uzatvorený

Piešťany 13. marca (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Piešťanoch je od piatka až do odvolania pre verejnosť uzatvorený, a to aj vrátane klientskeho centra, podateľne a pokladnice. TASR o tom informovala vedúca kancelárie vedenia mesta Drahomíra Moretová.



Opatrenia prijalo mesto v súvislosti so zavedením opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu po zasadnutí Krízového štábu mesta Piešťany. "Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú v pravidelnom režime a služby občanom budú poskytovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov. Na budove MsÚ je zriadená schránka na vkladanie dokumentácie na vybavovanie," uviedla Moretová.



Osobná návšteva je možná len po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu, týka sa to iba vybavovania na matrike. "Platby v pokladnici sú pozastavené. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený. Pozastavuje sa nezačatý roznos rozhodnutí o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do domácností na obdobie približne jedného mesiaca. Pozastavuje sa aj roznos rozhodnutí o daniach," doplnila vedúca kancelárie vedenia mesta.