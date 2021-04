Mestský úrad v Banskej Bystrici je otvorený v plnom rozsahu

Banská Bystrica 20. apríla (TASR) – V súvislosti s uvoľňovaním vládnych opatrení otvára Banská Bystrica od utorka mestský úrad pre verejnosť v plnom rozsahu bez obmedzení. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Klientske centrum bude k dispozícii pre všetkých obyvateľov od pondelka do piatka v štandardných časoch od 7.30 do 15.30 h, s výnimkou stredy, keď je možné vybaviť potrebné náležitosti do 16.00 h a v piatky do 15.00 h," uviedla hovorkyňa.



V podobnom režime bude fungovať matričný úrad a ohlasovňa pobytu, pričom nestránkový deň pripadá na štvrtok.



"Obyvateľov prichádzajúcich na mestský úrad žiadame, aby sa naďalej správali zodpovedne, vo vstupnej hale používali dezinfekciu na ruky, nosili ochranné rúška a dodržiavali patričné rozstupy," dodala Marhefková.