Mestský úrad Lučenec už občania môžu navštíviť osobne

Lučenec 23. apríla (TASR) – Občania Lučenca vybavia svoje záležitosti v priestoroch mestského úradu (MsÚ) už i osobne. Informovala o tom na sociálnej sieti primátorka Alexandra Pivková, podľa ktorej mesto zároveň v rámci uvoľňovania opatrení voči šíreniu nového koronavírusu otvára i cintorín, tržnicu a niektoré športoviská.



„Pre vybavovanie agendy je na MsÚ určený čas od 8.00 do 11.00 h počas pracovných dní. Vpustený do priestorov mestského úradu bude vždy iba jeden človek. Otvorená je už aj mestská pokladňa, do jej priestorov ľudí odprevadia zamestnanci kancelárie prvého kontaktu,“ konkretizovala Pivková s tým, že pri vstupe do MsÚ je povinnosťou každého občana dezinfekcia rúk a odmeranie telesnej teploty.



Ako ďalej povedala, v období od 24. apríla do 5. mája je v meste naplánované jarné upratovanie. „V rámci neho bude realizovaný zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov. Na ich zber a prepravu budú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov,“ zakončila Pivková.