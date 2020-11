Mestský úrad v Prešove môžu navštíviť len občania s negatívnym testom

Prešov 10. novembra (TASR) - Mestský úrad v Prešove je opäť čiastočne otvorený pre verejnosť. Vstup je umožnený iba občanom, ktorí sa preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Na základe rozhodnutia vlády SR naďalej platí na celom Slovensku zákaz vychádzania. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 6. do 8. novembra 2020," uviedol Tomek.



Klientske centrum a matričný úrad na Jarkovej ulici fungujú podľa jeho slov každý pracovný deň okrem štvrtka v čase od 8.00 do 14.00 h. Vstupovať do budovy je možné len po jednej osobe. Podmienkou je, aby sa každý občan pri vstupe preukázal potvrdením o negatívnom teste a občianskym preukazom. V rovnakom režime funguje aj hlavná pokladnica, ktorá je dočasne umiestnená na Jarkovej ulici. Podateľňa na Hlavnej ulici je otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 do 14.00 h.



Ako ďalej povedal Tomek, občania, ktorí majú v nasledujúcich dňoch plánované konania na stavebnom úrade, sa musia pri vstupe do budovy taktiež preukázať potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19.



"Všetkým obyvateľom však dôrazne odporúčame, aby prichádzali na úrad iba v nevyhnutných prípadoch. Zároveň prosíme občanov, aby uprednostnili telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu s úradom," dodal hovorca mesta.