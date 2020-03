Mestský úrad Topoľčany nebude zabezpečovať sobáše

Topoľčany 13. marca (TASR) – Mestský úrad Topoľčany od pondelka (16. 3.) nebude zabezpečovať sobáše. Účasť na pohreboch v dome smútku bude kapacitne obmedzená na 15 osôb. V kancelárii prvého kontaktu nebude možné osobné vybavovanie úradných záležitostí. Občania budú môcť v čase od 8.00 do 11.00 h odovzdať úradné dokumenty len do schránky v zádverí. Nevyhnutné úradné záležitosti môžu občania vybaviť po telefonickom dohovore alebo e-mailom. Overovanie listín nebude úrad zabezpečovať. Pokladnica bude uzatvorená, občania môžu vykonávať platby bezhotovostne. „Opatreniami chceme zamedziť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu,“ informovala primátorka Alexandra Gieciová.



Autobusy mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy budú od pondelka premávať podľa prázdninového cestovného poriadku. Dopravca zabezpečuje v dopravných prostriedkoch zvýšenú dezinfekciu. Priestor autobusovej stanice bude uzatvorený. Od 14. do 21. marca bude zatvorená mestská tržnica. Od 16. do 20. marca nebude zabezpečovať svoje služby sociálny taxík.



Galéria Topoľčany sa zatvára pre verejnosť, zatvorené od 16. do 20. marca zostávajú aj detské jasle. Verejné obstarávania mesta Topoľčany ako verejného obstarávateľa nie sú zrušené, ponuky však bude mesto prijímať a otvárať online tak, aby bola zabezpečená transparentnosť celého procesu. Výučba na univerzite tretieho veku je zrušená do konca marca.