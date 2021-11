Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou funguje v obmedzenom režime

Bánovce nad Bebravou 26. novembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Bánovciach nad Bebravou od piatka funguje v obmedzenom režime. Samospráva tiež zatvorila športoviská a detské ihriská. Rozhodol o tom vo štvrtok (25.11.) krízový štáb mesta v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a zákazu vychádzania. Opatrenia budú platiť do odvolania. Bánovská radnica o tom informovala v tlačovej správe.



Úradné hodiny MsÚ vrátane kancelárie prvého kontaktu a matričného úradu zostávajú nezmenené. "Vstup do budovy MsÚ bude umožnený len po telefonickom dohovore s príslušným zamestnancom úradu a v jeho sprievode. Klienti kancelárie prvého kontaktu a matriky budú vybavení cez okienko," načrtla radnica.



Všetky pracoviská MsÚ budú fungovať v režime OTP, zamestnanci môžu od návštevníkov úradu žiadať predloženie príslušného potvrdenia. "Žiadame občanov, aby MsÚ počas doby zákazu vychádzania navštevovali len v neodkladných záležitostiach a odporúčame prednostne telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Kontakty sú uvedené na vstupných dverách na oboch budovách mestského úradu a taktiež na stránke mesta," vyzvala radnica.



Poskytovanie opatrovateľskej služby zostáva nezmenené, terénnu sociálnu službu bude mesto vykonávať podľa potreby. Kluby pre seniorov sú do odvolania zatvorené. "Správne a stavebné konania nebudú pozastavené za dodržania platných podmienok v rámci vyhláseného núdzového stavu, najmä zákazu zhromažďovania sa v počte nad šesť osôb," doplnila samospráva.



Mesto do odvolania pre verejnosť uzatvorilo športový areál na sídlisku Dubnička, ktorý podľa aktuálne platných opatrení budú môcť využívať len základné školy v rámci výučby. Dočasne uzatvorilo i detské ihriská. Rovnako do odvolania bude zatvorený i zimný štadión.