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Mestský úrad v Banskej Bystrici bude 17. novembra otvorený do 12.00 h
V utorok zároveň organizuje banskobystrická iniciatíva Nie v našom meste občiansku oslavu Dňa boja za slobodu a demokraciu i Dňa študentstva.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. novembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Banskej Bystrici i klientske centrum bude v utorok 17. novembra, keď si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, otvorený pre verejnosť v upravených úradných hodinách len do 12.00 h. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, obyvatelia si tento významný deň môžu pripomenúť od 15.00 h v uliciach mesta spomienkovou prechádzkou spojenou s výkladom sprievodkyne.
„Prechádzka sa začne pred budovou radnice na Námestí SNP, odkiaľ sa účastníci presunú k pamätným miestam pripomínajúcim udalosti Novembra 1989 a významné osobnosti našich dejín, ktoré prejavili občiansku odvahu. Zastavia sa pri bývalom sídle Krajského centra Verejnosti proti násiliu na Národnej ulici a pokračovať budú do Záhrady - Centra nezávislej kultúry k pomníku Odkrývanie venovanému Jánovi Langošovi. Ukončenie bude na Skuteckého ulici pri pamätnej tabuli Mareka Frauwirtha. Pri jednotlivých zastaveniach zaznie stručný výklad sprievodkyne, ktorý priblíži historické súvislosti spojené s hodnotami boja za slobodu a demokraciu,“ priblížila radnica.
V utorok zároveň organizuje banskobystrická iniciatíva Nie v našom meste občiansku oslavu Dňa boja za slobodu a demokraciu i Dňa študentstva.
Ako za iniciatívu informoval Jozef Sedilek, občania sa stretnú o 17.00 h na Námestí Štefana Moysesa. Prejdú spolu Hornou ulicou do parku pod Pamätníkom SNP, kde prebehne hlavná časť podujatia. Na pódiu vystúpia viacerí rečníci, speváci i folkloristi.
Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, obyvatelia si tento významný deň môžu pripomenúť od 15.00 h v uliciach mesta spomienkovou prechádzkou spojenou s výkladom sprievodkyne.
„Prechádzka sa začne pred budovou radnice na Námestí SNP, odkiaľ sa účastníci presunú k pamätným miestam pripomínajúcim udalosti Novembra 1989 a významné osobnosti našich dejín, ktoré prejavili občiansku odvahu. Zastavia sa pri bývalom sídle Krajského centra Verejnosti proti násiliu na Národnej ulici a pokračovať budú do Záhrady - Centra nezávislej kultúry k pomníku Odkrývanie venovanému Jánovi Langošovi. Ukončenie bude na Skuteckého ulici pri pamätnej tabuli Mareka Frauwirtha. Pri jednotlivých zastaveniach zaznie stručný výklad sprievodkyne, ktorý priblíži historické súvislosti spojené s hodnotami boja za slobodu a demokraciu,“ priblížila radnica.
V utorok zároveň organizuje banskobystrická iniciatíva Nie v našom meste občiansku oslavu Dňa boja za slobodu a demokraciu i Dňa študentstva.
Ako za iniciatívu informoval Jozef Sedilek, občania sa stretnú o 17.00 h na Námestí Štefana Moysesa. Prejdú spolu Hornou ulicou do parku pod Pamätníkom SNP, kde prebehne hlavná časť podujatia. Na pódiu vystúpia viacerí rečníci, speváci i folkloristi.