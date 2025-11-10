< sekcia Regióny
Mestský úrad v Banskej Bystrici bude 17. novembra fungovať do 12.00 h
Ak sa zúčastnia na výsadbe čerešní v lokalite Slnečné stráne, môžu opustiť pracovisko o 10.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Banskej Bystrici bude v pondelok 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, fungovať pre verejnosť do 12.00 h. Zamestnanci budú mať upravený pracovný čas do 12.00 h s tým, že ak sa zúčastnia na výsadbe čerešní v lokalite Slnečné stráne, môžu opustiť pracovisko o 10.00 h. TASR o tom v pondelok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Vysádzanie ovocných stromov je sprievodným programom osláv výročia Nežnej revolúcie v meste, ktoré organizujú Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES). Symboliku nesie počet vysadených drevín, ktorých bude celkom 89.
„Čerešne sa na tomto mieste naozaj nachádzali, patria teda do historickej štruktúry krajiny. Výsadbou ich chceme do lokality Slnečné stráne vrátiť,“ uviedol Ondrej Chramec z úseku zelene ZAaRES.
Mesto Banská Bystrica zamestnáva približne 1300 ľudí pracujúcich nielen v rámci úradu, ale aj mestskej polície, v zariadeniach sociálnych služieb či materských školách. Tieto zariadenia a strediská zabezpečujú nepretržité služby pre obyvateľov, ktorí sa na ne spoliehajú, a preto podľa Károlyovej ich činnosť nie je možné svojvoľne prerušiť ani obmedziť.
„Vnímam, že niektoré mestá udelili zamestnancom úradov 17. novembra voľno, nakoľko boli zvyknutí, že tento dátum je dňom pracovného pokoja. V Banskej Bystrici sme sa rozhodli pre kompromis tak, aby mali pracovníci MsÚ časť dňa voľno, no zároveň, aby mali obyvatelia možnosť využiť služby MsÚ počas pracovného dňa,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.
Vzdelávací proces v školách samospráva neplánuje obmedziť. Keďže základné školy sú samostatné právne subjekty, udelenie voľna je v kompetencii ich riaditeľov.
„Riaditeľom našich škôl sme odporučili zamerať 17. novembra vyučovanie tematicky, aby predovšetkým žiakom druhého stupňa zážitkovým a interaktívnym spôsobom priblížili spoločensko-politickú zmenu a hodnoty novembra 89,“ uzavrel primátor.
