Mestský úrad v Dubnica nad Váhom sa presťahuje na pôvodnú adresu
Na dočasnom pôsobisku úradu si verejnosť vybaví agendu už iba v stredu.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 8. októbra (TASR) - Mestský úrad v Dubnici nad Váhom sa z dočasnej adresy na Partizánskej ulici presťahuje na pôvodnú adresu. Na dočasnom pôsobisku úradu si verejnosť vybaví agendu už iba v stredu. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.
„Upozorňujeme verejnosť, že v piatok 10. októbra bude mestský úrad z dôvodu sťahovania sa na pôvodnú adresu zatvorený. Všetky potrebné náležitosti je možné vybavovať na Partizánskej ulici do stredy 8. októbra 2025 (vrátane) v čase úradných hodín radnice. Zároveň upozorňujeme, že štvrtok je nestránkovým dňom,“ uviedla hovorkyňa.
Od pondelka 13. októbra bude mestský úrad verejnosti opäť k dispozícii na svojej pôvodnej adrese na Bratislavskej ulici. Klientske centrum mestského úradu bude fungovať riadne v čase úradných hodín.
„Vstup do klientskeho centra bude zabezpečený riadne cez hlavný vstup mestského úradu, hoci na Námestí A. Dubčeka prebiehajú práce na vodozádržných opatreniach v ekologickom parčíku,“ doplnila Valuchová.
