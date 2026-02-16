< sekcia Regióny
Mestský úrad v Handlovej získal energetický certifikát hospodárnosti
Handlová 16. februára (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Handlovej získal energetický certifikát hospodárnosti budovy. Samospráve poskytuje komplexný prehľad o energetickej náročnosti priestorov a možnostiach ich zlepšenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Certifikát je dôležitým nástrojom pri plánovaní budúcich rekonštrukcií a energetických úspor. „Dôvodom zaobstarania certifikátu bola nielen snaha o úsporu elektrickej energie, ale aj potreba identifikovať úniky tepla v budove a zhodnotiť stav používaných svetelných zdrojov,“ uviedol vedúci oddelenia evidencie a vnútornej správy MsÚ Michal Dobiš.
Paulínyová podotkla, že proces vyhotovenia certifikátu bol časovo aj odborne náročný, vyžadoval si totiž spracovanie kompletného pasportu obnovy budovy vrátane presného zamerania všetkých plôch a otvorov. Celý proces trval od augusta 2025, ukončili ho vlani v decembri. Výdavok je oprávneným nákladom a po splnení podmienok ho mestu Ministerstvo dopravy SR ako vyhlasovateľ výzvy vráti.
„Získanie energetického certifikátu je zároveň nevyhnutným krokom pre zapojenie sa do projektu zníženia energetickej náročnosti budov, ktorý chce samospráva v budúcnosti realizovať,“ priblížila Paulínyová. Kľúčovou podmienkou realizácie projektu je totiž podľa nej pasportizácia údajov o budove v rámci štátneho energetického informačného systému.
