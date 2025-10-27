< sekcia Regióny
Mestský úrad v Humennom prešiel obnovou
Projekt s celkovými nákladmi vyše 3,3 milióna eur s DPH bol v plnej výške financovaný z príspevku ministerstva dopravy.
Autor TASR
Humenné 27. októbra (TASR) - V Humennom ukončili rekonštrukciu budovy mestského úradu, ktorá bola zameraná na zníženie jej energetickej náročnosti. Projekt s celkovými nákladmi vyše 3,3 milióna eur s DPH bol v plnej výške financovaný z príspevku ministerstva dopravy. Realizácia sa začala v novembri 2024. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.
Po skončení stavebných prác sa do budovy vrátili zamestnanci odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene, ako aj odboru koncepcie a rozvoja mesta.
V rámci vonkajších úprav odstránili staré prvky obvodového plášťa, demontovali nefunkčný fasádny obklad. Budova získala novú prevetrávanú fasádu so zateplením, žalúziami a s novými výplňami otvorov - okien, dverí a garážových brán. Zrealizovali aj zateplenie pod travertínovým obkladom, zateplenie stien zasadačiek, výmenu bleskozvodu a inštaláciu fotovoltických panelov na streche.
Interiérové práce zahŕňali kompletnú výmenu elektroinštalácie, svietidiel a rozvodov kúrenia, vody a kanalizácie. Zrekonštruované boli hygienické zariadenia, zasadačky dostali novú vzduchotechniku. V kanceláriách sa vymenili podlahy, interiérové dvere a presklené priečky. Súčasťou obnovy boli aj nové omietky.
