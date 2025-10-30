< sekcia Regióny
Mestský úrad v Nitre bude 17. novembra zatvorený
Mesto pripravilo pre obyvateľov bohatý kultúrny a spoločenský program.
Autor TASR
Nitra 30. októbra (TASR) - Mesto Nitra si uctí Deň boja za slobodu a demokraciu. Mestský úrad bude 17. novembra zatvorený, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú mať náhradný program. „Zamestnancom úradu sme dali voľno. S riaditeľmi mestských základných škôl sme sa dohodli, že pre deti pripravia náhradný program. V pondelok 17. novembra sa teda na mestských školách vyučovať nebude,” povedal primátor Marek Hattas.
Mesto pripravilo pre obyvateľov bohatý kultúrny a spoločenský program. V spolupráci s Divadlom Andreja Bagara, Kreatívnym centrom Nitra a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa sa na viacerých miestach Nitry uskutočnia od doobedňajších až do večerných hodín diskusie, workshopy, prednášky či koncerty.
Spomienkové zhromaždenie sa uskutoční pri pamätnej tabuli na pešej zóne od 17.00 h. Nasledovať bude diskusia s osobnosťami novembra 1989 v Divadle Andreja Bagara. Jej súčasťou budú piesne z inscenácie Zlatá lýra a projekcia archívnych fotografií a videozáznamov dokumentujúcich novembrové udalosti v Nitre a Bratislave. Program uzavrie raper Vec koncertom v kine Palace.
