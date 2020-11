Mestský úrad v Nitre bude od utorka opäť otvorený

Nitra 9. novembra (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Nitre bude od utorka 10. novembra znovu otvorený. V jeho priestoroch sa však budú aj naďalej dodržiavať prísne epidemiologické opatrenia.



Verejnosť bude môcť vstupovať len do priestorov klientskeho centra a stavebného úradu. „Agenda, ktorú referenti bežne vybavujú v kanceláriách, bude odklonená taktiež do klientskeho centra. Radnica by preto chcela verejnosť požiadať, aby pracovníkov kontaktovala telefonicky ešte pred príchodom na úrad, prípadne priamo z vrátnice Mestského úradu v Nitre,“ uviedol odborný poradca pre komunikáciu na MsÚ v Nitre Henrich Varga.



Počas tohto týždňa bude vstup do priestorov mestského úradu povolený iba ľuďom s platným certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu alebo s negatívnym výsledkom PCR testu. „Zároveň stále platia protipandemické opatrenia, teda rúško, rozstupy, dezinfekcia rúk. Pohyb klientov budú riadiť pracovníci úradu. Turistické informačné centrum v Nitre zostáva zatvorené do 15. novembra 2020,“ dodal Varga.