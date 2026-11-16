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Mestský úrad v Nitre zostane 17. novembra zatvorený
Výročie Nežnej revolúcie a udalosti, ktoré priniesli zmenu režimu, si obyvatelia mesta pripomenú celodenným programom.
Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - Mestský úrad v Nitre zostane v utorok 17. novembra zatvorený. Rozhodnutie je vyjadrením postoja mesta k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu a pripomienkou, že sloboda a demokracia si zaslúžia našu pozornosť, úctu a ochranu, zdôvodnilo vedenie mesta zatvorenie úradu.
Výročie Nežnej revolúcie a udalosti, ktoré priniesli zmenu režimu, si obyvatelia mesta pripomenú celodenným programom. Jeho súčasťou budú spomienkové zhromaždenia, výstava, tvorivé aktivity, diskusia aj hudobné podujatia.
V dopoludňajších hodinách sú pripravené aktivity na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Mestské oslavy odštartuje bezplatný workshop Pečiatka slobody v priestoroch Kreatívneho centra na Martinskom vrchu. Účastníci si v rámci neho vytvoria vlastné potlače na tričká pomocou autorských motívov študentov Strednej školy umeleckého priemyslu v Nitre. Motívy sú inšpirované 17. novembrom.
Hlavné spomienkové podujatie sa začne o 16.00 h pri Pamätníku obetiam komunizmu pred Mestským úradom v Nitre. Účastníci sa následne presunú na pešiu zónu k pamätnej tabuli venovanej udalostiam Nežnej revolúcie na budove Domu módy, kde bude pokračovať spomienkové zhromaždenie. Mestský program vyvrcholí vo večerných hodinách koncertom slovenskej kapely Korben Dallas v kine Palace na Radlinského ulici.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa pripravila výstavu Born in 1989 v priestoroch Študentského domova Nitra. Výstava približuje individuálne prežívanie, osobné postoje a rozmanité interpretácie udalostí novembra 1989 v Nitre. Návštevníkom ponúkne chronologický prehľad udalostí, ale aj pohľad na spoločenskú atmosféru, emócie, formy občianskej angažovanosti a premeny verejného priestoru.
Výročie Nežnej revolúcie a udalosti, ktoré priniesli zmenu režimu, si obyvatelia mesta pripomenú celodenným programom. Jeho súčasťou budú spomienkové zhromaždenia, výstava, tvorivé aktivity, diskusia aj hudobné podujatia.
V dopoludňajších hodinách sú pripravené aktivity na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Mestské oslavy odštartuje bezplatný workshop Pečiatka slobody v priestoroch Kreatívneho centra na Martinskom vrchu. Účastníci si v rámci neho vytvoria vlastné potlače na tričká pomocou autorských motívov študentov Strednej školy umeleckého priemyslu v Nitre. Motívy sú inšpirované 17. novembrom.
Hlavné spomienkové podujatie sa začne o 16.00 h pri Pamätníku obetiam komunizmu pred Mestským úradom v Nitre. Účastníci sa následne presunú na pešiu zónu k pamätnej tabuli venovanej udalostiam Nežnej revolúcie na budove Domu módy, kde bude pokračovať spomienkové zhromaždenie. Mestský program vyvrcholí vo večerných hodinách koncertom slovenskej kapely Korben Dallas v kine Palace na Radlinského ulici.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa pripravila výstavu Born in 1989 v priestoroch Študentského domova Nitra. Výstava približuje individuálne prežívanie, osobné postoje a rozmanité interpretácie udalostí novembra 1989 v Nitre. Návštevníkom ponúkne chronologický prehľad udalostí, ale aj pohľad na spoločenskú atmosféru, emócie, formy občianskej angažovanosti a premeny verejného priestoru.