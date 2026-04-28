Utorok 28. apríl 2026
Mestský úrad v Partizánskom i školy zostanú 8. mája zatvorené

.
Na snímke knihy. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Partizánske 28. apríla (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Partizánskom zostane 8. mája zatvorený. Do školy v tento sviatok, ktorý už nie je dňom pracovného pokoja, nepôjdu i žiaci základných škôl (ZŠ), ktorí dostali riaditeľské voľno. Zatvorené zostanú i materské školy (MŠ).

„Samospráva Partizánskeho dala zamestnancom tzv. sick day alebo platené voľno. Sadli sme si s odborovou organizáciou, ktorá to kvitovala. Tým sa vyhneme 100-percentnému príplatku,“ uviedol v utorok pre TASR primátor Jozef Božik.

MsÚ má podľa neho výhodu v tom, že má predĺženú pracovnú dobu v stredu do 16.30 h a tým je v piatok skrátená. „Keďže ide o piatok, kratší deň, zamestnanci si tak užijú predĺžený víkend,“ podotkol.

Zatvorené zostanú 8. mája i školy. „Riaditelia piatich našich ZŠ, bez ohľadu na názor mesta, sa dohodli, že si všetky dajú riaditeľské voľno. To vyvolalo reakciu riaditeliek MŠ, ktoré za mnou hromadne prišli a dali mi na vedomie, že zatvárajú MŠ, keďže vedia, že keď sa zatvoria ZŠ, o 70 percent im klesne návštevnosť škôlok,“ dodal Božik.
.

