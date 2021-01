Mestský úrad v Prešove bude fungovať v obmedzenom režime

Prešov 5. januára (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Prešove bude od 7. do 24. januára pre verejnosť k dispozícii v obmedzenom režime. Radnica odporúča občanom, aby uprednostnili telefonickú a e-mailovú komunikáciu. TASR o tom informovala tlačová referentka MsÚ v Prešove Lenka Šitárová.



"Od štvrtka (7. 1). bude na MsÚ dostupná iba matrika a klientske centrum v priestoroch budovy na Jarkovej ulici, a to v skrátenom pracovnom čase od 08.00 do 11.00 h, iba v pondelky, stredy a piatky," uviedla Šitárová.



Z dôvodu zníženia mobility obyvateľstva a v rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusového ochorenia COVID-19 bude vstup do klientskeho centra umožnený vždy len jednej osobe.



"Hlavná podateľňa v budove radnice na Hlavnej ulici bude fungovať v štandardnom režime od 08.00 do 14.00 h, každý pracovný deň. K preberaniu podaní doručovaných na mestský úrad bude slúžiť schránka umiestnená na Hlavnej ulici. Pokladňa MsÚ bude počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorená. Dane môžu občania zaplatiť poštou alebo elektronicky," vysvetlila Šitárová.



Stavebný úrad bude v spomenutom období taktiež fungovať v obmedzenom režime. Ústne pojednávania nebudú zvolávané a prítomnosť pracovníkov na stavebnom úrade bude obmedzená.



"Všetkým obyvateľom odporúčame v záujme ochrany verejného zdravia komunikovať s MsÚ telefonicky alebo e-mailom," dodala Šitárová.



Bližšie informácie nájdu Prešovčania na webstránke mesta.