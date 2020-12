Mestský úrad v Prešove je otvorený v obmedzenom režime

Prešov 8. decembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Prešove je naďalej otvorený pre verejnosť v obmedzenom režime. Od stredy (9. 12.) minimálne do konca kalendárneho roka mesto každú stredu predĺži stránkové hodiny v klientskom centre, matričnom úrade, v hlavnej pokladnici a podateľni o dve hodiny. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Klientske centrum a matričný úrad na Jarkovej ulici sú otvorené v pondelky, utorky a piatky v čase od 8.00 do 14.00 h, a v stredy v čase od 8.00 do 16.00 h. Vstupovať do budovy je možné len po jednej osobe. Každému občanovi pri vstupe zmerajú teplotu. V rovnakom režime funguje aj hlavná pokladnica, ktorá je dočasne umiestnená na Jarkovej ulici," uviedol Tomek.



Podateľňa na Hlavnej ulici je otvorená v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 h. V stredu bude otvorená od 8.00 do 16.00 h," uviedol Tomek.



Všetkým obyvateľom však radnica odporúča, aby zvážili potrebu návštevy úradu a uprednostnili telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu. Kontaktné údaje nájdu na webstránke mesta.