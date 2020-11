Mestský úrad v Prešove môžu navštíviť len občania s negatívnym testom

Prešov 2. novembra (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Prešove je od pondelka čiastočne otvorený pre verejnosť. Vstup je umožnený iba občanom, ktorí sa preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Na základe rozhodnutia vlády SR naďalej platí na celom Slovensku zákaz vychádzania. Toto obmedzenie sa však od pondelka nevzťahuje na osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonanom od štvrtka (29. 10.) do nedele (1. 11.) alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným v rovnakom období," uviedol Tomek.



Vzhľadom na to je MsÚ od pondelka čiastočne otvorený pre verejnosť. Klientske centrum a matričný úrad na Jarkovej ulici funguje každý pracovný deň okrem štvrtka, v čase od 8.00 do 14.00 h. Vstupovať do budovy je možné len po jednej osobe. Podmienkou je, aby sa každý občan pri vstupe preukázal potvrdením o negatívnom teste a občianskym preukazom. V rovnakom režime funguje aj podateľňa na Hlavnej ulici. Certifikáty podľa Tomeka kontrolujú pri vstupoch do úradu mestskí policajti.



"Všetkým obyvateľom však dôrazne odporúčame, aby prichádzali na úrad iba v nevyhnutných prípadoch. Zároveň prosíme občanov, aby uprednostnili telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu," zdôraznil Tomek. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke mesta.