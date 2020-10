Mestský úrad v Prievidzi je až do odvolania pre verejnosť zatvorený

Prievidza 28. októbra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Prievidzi zostal od stredy až do odvolania pre verejnosť zatvorený. K rozhodnutiu pristúpila miestna samospráva v súvislosti s uznesením vlády SR o obmedzení pohybu a preventívnymi opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú a vykonávajú pracovnú činnosť. Požiadavky obyvateľov budú zamestnanci kancelárií riadne riešiť a vybavovať, prednostne telefonicky, prostredníctvom pošty a emailom," uviedol Ďureje.



Prievidzská matrika vybavuje len neodkladné záležitosti. Ide o úmrtia, narodenie dieťaťa v domácom prostredí, prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvode do troch mesiacov od dátumu právoplatnosti rozvodu, a to len v prípade, ak už plynie žiadateľovi trojmesačná lehota, a určenie otcovstva, ak je termín pôrodu v krátkom časovom horizonte. "Občania sú povinní vopred telefonicky kontaktovať matričný úrad, ktorý bude ku každej neodkladnej matričnej udalosti pristupovať individuálne a s osobitným prístupom. Opatrenie platí do odvolania," dodal Ďureje.



K zatvoreniu MsÚ pre verejnosť pristúpili i ďalšie samosprávy na hornej Nitre.