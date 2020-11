Mestský úrad v Prievidzi opätovne otvoria pre verejnosť

Prievidza 15. novembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Prievidzi opätovne otvoria pre verejnosť. Svoju agendu si tam budú môcť obyvatelia vybaviť od pondelka 16. novembra, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



MsÚ bude pre verejnosť sprístupnený v pracovných dňoch dopoludnia vždy od 7.30 do 12.00 h, popoludní v pondelky, utorky a štvrtky od 13.00 do 15.00 h, v stredy od 13.00 do 16.00 h a v piatky do 12.00 h.



"Od 12.00 do 13.00 h je prestávka na vykonanie dezinfekcie priestorov a dotykových plôch. Vstup do priestorov MsÚ je možný len s použitím rúška alebo iného prekrytia dýchacích ciest a po použití dezinfekcie na ruky," dodal Ďureje.