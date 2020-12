Mestský úrad v Púchove bude do odvolania pre verejnosť zatvorený

Púchov 16. decembra (TASR) – Mestský úrad v Púchove bude od štvrtka (17. 12.) až do odvolania pre verejnosť zatvorený. V obmedzenom režime bude verejnosti k dispozícii iba podateľňa, pokladnica a matričný úrad. Informovala o tom primátorka Púchova Katarína Heneková.



„Osobná návšteva matričného úradu je možná len po predchádzajúcej konzultácii s pracovníkom matričného úradu na telefónnych číslach 042/4650887, 042/4650869 alebo 0905 750 084. Ostatné oddelenia mestského úradu budú pre verejnosť zatvorené, ich zamestnanci budú služby občanom poskytovať naďalej prostredníctvom e-mailov a telefonicky,“ informovala primátorka.



Ako dodala, pred vstupom do budovy je potrebné zvoniť na zvonček, do budovy úradu bude môcť vstúpiť len jedna osoba, resp. nevyhnutný počet osôb. Vstup do budovy je povolený len s rúškom alebo iným ochranným prostriedkom a len na nevyhnutný čas. Mesto vyzýva obyvateľov, aby príslušné platby realizovali prioritne bezhotovostne cez elektronické bankovníctvo.