Mestský úrad v Púchove v piatok zatvoria

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

V piatok bude prerušená aj prevádzka a príjem objednávok sociálneho taxíka.

Autor TASR
Púchov 24. februára (TASR) - Mestský úrad v Púchove bude v piatok (27. 2.) pre verejnosť zatvorený. Dôvodom je modernizácia elektronických systémov a hardvérovej infraštruktúry mesta. Informovalo o tom mesto Púchov na svojej webovej stránke.

„V piatok dôjde k úplnej odstávke interných systémov a elektronických informačných služieb mesta vrátane parkovacieho systému, verejnej wifi siete, počíta sa aj s nedostupnosťou nákupu dopravných autobusových kariet,“ informuje radnica.

Dôvodom odstávky je okrem modernizácie systémov aj zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti, posilnenie IT infraštruktúry, ochrany osobných údajov a príprava mesta na ďalší rozvoj digitálnych služieb.

V piatok bude prerušená aj prevádzka a príjem objednávok sociálneho taxíka. Spolu s príjmom objednávok bude Púchovčanom k dispozícii od pondelka (2. 3.).

„Občanom odporúčame, aby si svoje požiadavky na mestský úrad vybavili vopred. Zároveň upozorňujeme, že ojedinelé výpadky môžu pretrvávať aj po ukončení odstávky,“ informuje mesto.
