Mestský úrad v R.Sobote bude počas leta fungovať v upravených hodinách

Rimavská Sobota 5. júna (TASR) - Mestský úrad v Rimavskej Sobote bude počas letných mesiacov fungovať v upravených hodinách. Dôvodom je ochrana zamestnancov pred očakávanými horúčavami. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



„Podľa predpovedí počasia sa dá očakávať, že v mesiacoch júl a august budú mimoriadne teplé dni. Aby sme ochránili zamestnancov pred záťažou teplom v zmysle vyhlášky č. 99/2016, meníme pracovnú dobu na mestskom úrade od 1. júla 2025 až do odvolania,“ uviedla radnica.



Rimavskosobotský mestský úrad tak bude počas letných mesiacov fungovať v pondelok, utorok a štvrtok od 7.00 do 11.30 h a od 13.00 do 14.15 h. V stredu od 7.00 h do 11.30 h a od 13.00 do 15.15 h a v piatok od 7.00 do 11.00 h. V upravenom režime bude otvorená aj mestská pokladňa.