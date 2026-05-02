Mestský úrad v Senici aj školy budú 8. mája fungovať bez obmedzení
Autor TASR
Senica 2. mája (TASR) - Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová, všetky oddelenia úradu budú poskytovať služby v riadnom režime.
Stránkové hodiny budú od 8.00 do 11.00 h a od 12.00 do 14.00 h. „Zamestnanci budú pracovať bez potreby zavádzania organizačných zmien, skrátenej prevádzky či mimoriadnych opatrení. Mesto zároveň neplánuje poskytovať zamestnancom náhradné voľno nad rámec bežného režimu. Pohotovostné a nevyhnutné služby budú zabezpečené štandardným spôsobom ako počas iných pracovných dní,“ ozrejmila.
V oblasti školstva samospráva odporučila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce.
Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. „Mesto odporúča občanom, aby si v prípade individuálnych potrieb overili konkrétnu dostupnosť služieb, neočakávajú sa však žiadne obmedzenia oproti bežnému pracovnému dňu,“ doplnila.
