Mestský úrad v Senici zostane otvorený

Senica 1. októbra (TASR) – Mestský úrad v Senici bude aj naďalej k dispozícii občanom, budú však platiť sprísnené hygienické opatrenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Na mestskom úrade ostáva zásada vstupovať do úradu iba s rúškom alebo iným vhodným prekrytím nosa a úst, a zároveň povinnosť vydezinfikovať si pri vstupe ruky. Žiadame občanov, aby administratívne záležitosti a poplatky riešili predovšetkým telefonicky alebo elektronicky," uviedla Moravcová.



V školách a školských zariadeniach môže riaditeľ školy pri podozrení na ochorenie COVID-19 udeliť triede alebo škole riaditeľské voľno, uzavretie triedy alebo školy sa realizuje na základe pokynu Regionálneho úradu zdravotníctva (RÚVZ) v Senici. "K 1. októbru je známy jeden prípad žiaka základnej školy s pozitívnym testom, v dôsledku čoho je Základná škola (ZŠ) na Sadovej ulici uzavretá do konca týždňa a žiaci majú dištančné vzdelávanie," uviedla hovorkyňa.



Rekreačné služby mesta Senica (RSMS) a ich prevádzky vrátane plavárne fungujú popri dodržiavaní platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). "RSMS museli pristúpiť k zníženiu kapacity návštevníkov. Pôvodne plánované verejné korčuľovanie, ktoré malo byť spustené tento týždeň, bude vzhľadom na nízku povolenú kapacitu zatiaľ pozastavené," informovala Moravcová.



Mestské kultúrne stredisko zrušilo alebo preložilo termíny všetkých podujatí. V dome kultúry ostáva premietanie filmov. Klubová činnosť v dennom centre seniorov je pozastavená do odvolania. Mestské Zariadenie sociálnych služieb Senica (ZSSS) má zákaz návštev klientov už od 25. septembra. V zariadení sú dodržiavané všetky sprísnené hygienické opatrenia.