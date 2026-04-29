Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený
Autor TASR
Skalica 29. apríla (TASR) - Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený. V tento deň budú mať všetci zamestnanci mestského úradu platené voľno. Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Oľga Luptáková, dôvodom je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce.
Ako informovalo vedenie mesta, rozhodnutie vyplýva z dohody medzi Združením miest a obcí okresu Skalica a základnou organizáciou odborového zväzu SLOVES pri Mestskom úrade v Skalici. Mesto o obmedzení informovalo prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.
