Mestský úrad v Sliači presťahujú do obnoveného domu služieb
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová priblížila, že mesto Sliač ponúklo pošte nové priestory na jej prevádzku, a to pre rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sa momentálne nachádza.
Autor TASR
Sliač 26. septembra (TASR) - Mestský úrad v Sliači vo Zvolenskom okrese plánuje samospráva v budúcnosti presťahovať do domu služieb v strede mesta. TASR o tom informovala primátorka Ľubica Balgová s tým, že zároveň z neho presťahujú pobočku Slovenskej pošty.
Dodala, že červenú budovu domu služieb postavili v 80. rokoch a potrebujú ju obnoviť. Zároveň do nej premiestnia aj mestský úrad, ktorý je v súčasnosti pri hlavnej ceste na kraji Sliača. V rámci nového projektu tak budú mať v centre mesta okrem úradu aj sociálne služby, mestskú políciu, knižnicu, komunitné centrum i nabíjačku na elektromobily. „Všetky služby tak budeme mať na jednom mieste, v strede Sliača a občania z každej jeho časti to budú mať v rovnakej vzdialenosti,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, stavebné práce na obnove budovy domu služieb sa začnú po ukončení verejného obstarávania. Pripomenula, že projekt by chceli ukončiť do jedného roka. Financie na rekonštrukciu získali v rámci schváleného projektu udržateľného mestského rozvoja Zvolen.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová priblížila, že mesto Sliač ponúklo pošte nové priestory na jej prevádzku, a to pre rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sa momentálne nachádza. Pošta Sliač momentálne sídli na Ulici SNP 13, nová adresa pošty bude SNP 298/21 Sliač-Rybáre. „Aktuálne vykonávajú stavebné úpravy nových priestorov podľa požiadaviek na poskytovanie poštových služieb, ktoré by mali byť ukončené do konca roka 2025,“ vysvetlila.
