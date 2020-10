Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi prechádza do krízového režimu

Spišská Nová Ves 19. októbra (TASR) – Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi prechádza od pondelka do krízového režimu v súvislosti so zhoršujúcu sa situáciou týkajúcou sa šírenia nového koronavírusu. TASR o tom informovala pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová s tým, že úradné hodiny pre občanov ostávajú aj naďalej nezmenené.



Ako ďalej ozrejmila, na každom oddelení mestského úradu sú vytvorené pracovné skupiny, ktoré sa budú striedať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému stretávaniu jednotlivých zamestnancov na pracovisku. Pokladnica, matrika, podateľňa, osvedčovanie podpisov, evidencia obyvateľstva ostávajú otvorené aj naďalej v štandardnom režime len na nevyhnutné úkony. Na vybavovanie občianskeho pohrebu slúži kancelária primátora v radnici. Redakcia kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor je uzavretá. Gondová priblížila, že príspevky do decembrového vydania je možné nahlasovať prostredníctvom e-mailu.



„V tejto súvislosti občanov v záujme ochrany ich zdravia dôrazne žiadame, aby pri komunikácii s pracovníkmi mestského úradu uprednostnili elektronickú alebo telefonickú formu. Úhrady miestnych daní a poplatkov je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom,“ zdôraznila Gondová.



Vstup do budovy podľa nej aj naďalej reguluje hliadka mestskej polície, ktorá bude zároveň dohliadať na dodržiavanie hygienických opatrení, akými sú povinná dezinfekcia rúk a prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo inou vhodnou alternatívou. K opatreniam patrí aj meranie telesnej teploty. Radnica upozorňuje, že pri čakaní je dôležité dodržiavať minimálne dvojmetrové odstupy.