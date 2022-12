Mestský úrad v Starej Turej sa presťahuje do bývalej strednej školy

Stará Turá 8. decembra (TASR) – Mestský úrad v Starej Turej sa presťahuje do zrekonštruovanej budovy bývalej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. TASR o tom informoval hovorca Starej Turej Miroslav Krč.



Radnica chce budovy bývalej priemyslovky na Ulici M. R. Štefánika zrekonštruovať za takmer 140.000 eur bez DPH. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Budovy bývalej priemyslovky boli postavené ešte v 60. rokoch minulého storočia. Podľa platnej zmluvy o dielo so zhotoviteľom majú byť stavebné práce ukončené v januári 2023. Následne sa doplní interiérové vybavenie.



"V nových priestoroch tak budú umiestnené všetky pracoviská mestského úradu, celý úrad sa presťahuje do novovybudovaných priestorov. V prízemnej časti bude vytvorené klientske centrum," doplnil Krč.



Ako dodal, mestská polícia sa už pred rokom presťahovala do nových priestorov Mestského domu, kde aj po presťahovaní úradu zostane. Terajšiu budovu mestského úradu prestavajú na zariadenie pre seniorov.