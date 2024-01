Vysoké Tatry 3. januára (TASR) - Mestský úrad v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách prešiel obnovou. Vďaka projektu, ktorý radnica financovala z európskych fondov, by malo dôjsť k ročnej úspore nákladov o viac ako 80 percent. Po stredajšom odovzdaní hotového diela to uviedol vedúci oddelenia majetku, investícií, rozvoja a projektov mesta Vysoké Tatry Tibor Tarbaj.



S realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Vysoké Tatry" začali v lete 2022. Celkové náklady dosiahli takmer 700.000 eur, pričom grant z Operačného programu Kvalita životného prostredia bol vo výške takmer 560.000 eur. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák uviedol, že samospráva chce byť v opatreniach na úsporu energií a v zelených, ekologických riešeniach príkladom. "Nachádzame sa na území národného parku a každá splodina, ktorú zbytočne nevypustíme do ovzdušia, sa počíta. Snažíme sa aj my nielen tváriť, ale aj robiť ekologicky a toto je jedna z ciest," skonštatoval.



Budova v centre Starého Smokovca sa dočkala obnovy po 70 rokoch. "Počas 1,5-ročnej obnovy sa riešilo zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou, zateplenie podstrešného priestoru, výmena bleskozvodov, všetkých okien a dverí za drevené s trojsklom a vykurovacích telies - klasických radiátorov za efektívnejšie panelové. Zrekonštruovala sa elektrina v celom objekte a vymenili sa svietidlá za úsporné LED. Rekonštrukcia kotolne zahŕňala zmenu vykurovania z plynových kotlov na tepelné čerpadlo na princípe vzduch-voda, ktoré je umiestnené v podkroví. Na strechu sa inštalovalo aj 126 fotovoltických panelov," zhrnul Tarbaj.



Vďaka prijatým opatreniam sa okrem nákladov zníži aj produkcia emisií, budova získala energetickú triedu A0+ ako stavba s takmer nulovou spotrebou energie. Po rekonštrukcii sa podľa primátora zlepšil tepelný komfort objektu, čo pocítili aj zamestnanci úradu - budova je teplejšia a sumy na faktúrach budú v porovnaní s minulým rokom výrazne nižšie. Tarbaj odhaduje, že ročné náklady na prevádzku budovy poklesnú pri súčasných cenách energií o približne 60.000 eur ročne.



"V ďalšej etape plánujeme obnoviť aj vnútorné priestory, aj v tomto prípade sa budeme snažiť získať prostriedky z európskych fondov, aby sme zlepšili aj vybavenie budovy. Pevne verím, že sa nám podarí zapojiť sa aj do ďalších výziev," uzavrel Štefaňák.