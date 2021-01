Mestský úrad v Trebišove funguje obmedzene, MŠ plánujú otvoriť

Trebišov 4. januára (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Trebišove pracuje v obmedzenej prevádzke. V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 o tom TASR informovala hovorkyňa radnice Martina Mištaničová. Krízový štáb mesta tiež rozhodol, že materské školy (MŠ) vo svojej pôsobnosti otvorí od budúceho týždňa. Odporúča však, aby deti zostali doma.



Pre verejnosť je na MsÚ otvorená len pokladňa. Radnica zároveň občanov žiada, aby uprednostnili bezhotovostné úhrady platieb. „Vybavenie klientov, po vopred realizovanom telefonickom rozhovore s referentkou, je možné len na matrike (sobáš, narodenie, úmrtie), stavebnom úrade, evidencii obyvateľstva a finančnom oddelení (daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad),“ spresnila Mištaničová s tým, že ostatní referenti MsÚ pracujú "home office". Občanom zároveň odporúčajú, aby MsÚ navštívili len v nevyhnutných prípadoch a na kontaktovanie sa s úradníkmi využívali e-mailovú a telefonickú komunikáciu, pričom kontakty sú zverejnené na webovej stránke mesta. Svoje žiadosti a neodkladné dokumenty možno vkladať do pripravených obálok a následne ich vhodiť do schránky vo vstupnej časti budovy MsÚ.



Prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov budú otvorené od 11. januára. „Žiadame rodičov detí, aby zvážili umiestnenie svojho dieťaťa v MŠ. Ak to nie je nevyhnutné, odporúčame, aby deti ostali doma,“ dodáva mesto na svojej webovej stránke.