Mestský úrad v Trnave prechádza do obmedzeného režimu

Trnava 29. novembra (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Trnave prechádza od pondelka do obmedzeného režimu fungovania. Verejnosti budú naďalej k dispozícii klientske centrum, podateľňa, matrika, pokladnica a ohlasovňa pobytov, ostatné pracoviská bude možné kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



„Obmedzený režim úradu bude trvať do 9. decembra, respektíve podľa ďalších nariadení štátu. Ospravedlňujeme sa občanom za prípadné komplikácie a ďakujeme im za pochopenie v tomto náročnom období,“ uviedol prednosta MsÚ Igor Kršiak. Úradné hodiny sú v tomto období zmenené na 8.00 až 15.00 h, budova radnice bude otvorená od 7.30 do 15.30 h. Vstup bude umožnený po preukázaní splnenia podmienky OTP. Pozastavené je iba overovanie podpisov. Tento úkon je možné vybaviť u notára.



„Na mestskom úrade máme viac než 80-percentnú zaočkovanosť, počas lockdownu však chceme prispieť k zníženiu mobility a preto v súlade s odporúčaním ministra zdravotníctva a rozhodnutím vlády SR presúvame zamestnancov na prácu z domu. Po predošlých vlnách pandémie sme pripravení poskytovať naše služby aj v takejto podobe. Prosíme občanov, aby zvážili potrebu osobnej návštevy pracovísk, ktoré ostávajú otvorené, a v prvom rade nás kontaktovali telefonicky alebo online,“ dodal Kršiak.