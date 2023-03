Mestský úrad v Žiline bude mať vegetačnú zelenú strechu

Žilina 19. marca (TASR) – Na budove Mestského úradu v Žiline začínajú s výstavbou vegetačnej zelenej strechy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová s tým, že takáto strecha má mnoho pozitív - pomáha zadržiavať vlhkosť, reguluje teplotu, v zime udržuje teplo a v lete chladí.



"Budova úradu bola postavená takmer pred 40 rokmi a preto je dôležité, aby dnes spĺňala nielen technologické či úsporné, ale tiež ekologické parametre. Zelené strechy patria k jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do miest príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími. Ich benefity sa prejavia aj na redukcii nákladov na vykurovanie a chladenie," vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne.



Dodal, že vegetačná strecha bude mať estetickejší vzhľad. "Zároveň bude mať výrazný vplyv na zadržiavanie vody na území mesta, ochladzovanie klímy a tlmenie hluku okolitého prostredia," zdôraznil Fiabáne. Okrem ochrany pred teplotnými výkyvmi budú vegetačné vrstvy zadržiavať zrážkovú vodu, čím sa zníži množstvo odvádzanej vody do kanalizácie. Práce budú robiť od apríla do júna tohto roku, v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok.



Vybudovanie novej vegetačnej zelenej strechy robí žilinská samospráva cez projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Celková cena projektu je 215.339 eur a je finančne podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.