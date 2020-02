Mestský úrad v Žiline do utorka vystavil 2141 hlasovacích preukazov

Žilina 25. februára (TASR) - Mestský úrad v Žiline vystavil do utorka celkom 2141 hlasovacích preukazov do februárových parlamentných volieb. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca môžu voliči o preukaz požiadať do piatka 28. februára do 14.00 h v klientskom centre na mestskom úrade. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



O možnosť voliť poštou tento rok požiadalo 1133 Žilinčanov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta a zdržiavajú sa v zahraničí. V porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2016 je to o 660 voličov viac. "Najväčší záujem prejavili ľudia z Českej republiky, odkiaľ chce voľbu poštou využiť 421 Žilinčanov, z Veľkej Británie chce voliť 149 ľudí a z Nemecka 82. Na doručenie obálky s hlasovacími lístkami do Južného Sudánu musela samospráva dokonca využiť kuriérsku spoločnosť, keďže pošta do uvedenej krajiny zásielky nedoručuje," uviedol Miškovčík s tým, že volič, ktorý o voľbu z Južného Sudánu požiadal, už stihol na Mestský úrad v Žiline doručiť návratnú obálku so svojím hlasom.



V meste sa bude voliť v 79 volebných okrskoch. V zozname voličov je k utorňajšiemu dňu zapísaných 68.430 oprávnených voličov, z toho 466 prvovoličov. "Občania, ktorí najmä zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť do volebnej miestnosti, majú právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Najväčší nápor je v meste očakávaný vo volebných okrskoch, v ktorých územnej pôsobnosti je nemocnica, ústav pre výkon väzby a zariadenie pre seniorov," doplnil hovorca.



Mesto zároveň upozorňuje na zmenu umiestnenia volebnej miestnosti volebných okrskov č. 16 a 17 na Základnej škole Jarná na sídlisku Hliny VII. Volebná miestnosť sa presunula z pôvodných priestorov na prízemí do druhej budovy na poschodie. "Opatrenie je z dôvodu obsadenia obvyklých volebných miestností Materskou škôlkou Čajakova v Žiline, ktorej budova prechádza komplexnou rekonštrukciou," ozrejmil Miškovčík.