Mestský úrad v Žiline zostáva pre verejnosť naďalej zatvorený

Žilina 1. februára (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Žiline zostáva pre verejnosť naďalej zatvorený. Dôvodom sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené so zákazom vychádzania, ktoré platia od začiatku nového roka do 7. februára. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Upozornil, že od pondelka sú v MsÚ prístupné len služby podateľne a pokladnice. "Samospráva upozorňuje, aby občania osobnú návštevu úradu využívali uvážene a v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné ich požiadavku riešiť zaslaním zásielky alebo elektronickou komunikáciou. Do budovy budú mať prístup len občania s platným negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, povinné sú rúška, dezinfekcia rúk a rozstupy," uviedol Miškovčík.



"Pri riešení svojich záležitostí môžu občania využívať elektronickú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami. Aktuálne informácie Žilinčania nájdu aj na internetovej stránke mesta, na osobitnej internetovej stránke koronavirus.zilina.sk a mestskej facebookovej stránke," doplnil hovorca mesta.



Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina - evidencie obyvateľov a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR na Ulici Vysokoškolákov sú pre verejnosť k dispozícii v úradných hodinách určených ministerstvom či Okresným úradom v Žiline, dodal Miškovčík.