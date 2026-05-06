Mestský úrad vo Veľkom Krtíši v piatok 8. mája pre verejnosť zatvoria
Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová uviedla, že zdravotnú starostlivosť budú poskytovať v obmedzenom režime.
Autor TASR
Veľký Krtíš 6. mája (TASR) - Mestský úrad vo Veľkom Krtíši v piatok 8. mája pre verejnosť zatvoria a zamestnanci budú čerpať dovolenky. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Spresnil, že rovnako to bude aj v prípade škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta a materskej školy s jej elokovanými pracoviskami. Podľa neho chcú postupovať jednotne, aby nevznikali zmätočné situácie. „Zároveň takto nebudú zaťažené rozpočty organizácií v našej zriaďovacej pôsobnosti,“ objasnil. Dodal, že tento postup navrhli ako spoločný aj s Úniou miest Slovenska, ktorej je mesto Veľký Krtíš členom.
Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová uviedla, že zdravotnú starostlivosť budú poskytovať v obmedzenom režime. K dispozícii bude ústavná pohotovostná služba, a to len pre akútne stavy. Poznamenala, že budú fungovať tak ako aj okolité nemocnice. „Plánované operácie nie sú naplánované a súkromní lekári, či budú pracovať, to je len na ich uvážení,“ podotkla. Zdôraznila, že na 100-percentný príplatok pre každého zamestnanca nemá veľkokrtíšska nemocnica dostatok finančných prostriedkov.
V rámci konsolidácie 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušili ako deň pracovného pokoja, sviatkom však zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, zároveň však majú mať nárok na príplatok.
