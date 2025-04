Mestský úrad Žiaru nad Hronom ruší nestránkové dni

Žiar nad Hronom 1. apríla (TASR) - Na základe požiadavky obyvateľov rušia na Mestskom úrade (MsÚ) v Žiari nad Hronom nestránkové dni a zavádzajú stredajšie dlhšie otváracie hodiny v kancelárii prvého kontaktu (KPK). Informoval o tom žiarsky primátor Peter Antal.



Ako uviedol, novinky zavádzajú od začiatku apríla. Obyvatelia tak všetko, čo potrebujú vybaviť, vybavia od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 15.00 h. „Zároveň zavádzame dlhé stredy v KPK v čase od 8.00 do 17.00 h, kde vybavíte úkony spojené s overovaním podpisov, matrikou, sociálne záležitosti či agendu životného prostredia,“ podotkol Antal.



Samospráva tak podľa jeho slov reaguje na potreby obyvateľov a zároveň chce zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb. „Naším cieľom je zjednodušiť prístup k službám MsÚ a zabezpečiť, aby ste mali možnosť vybaviť svoje záležitosti v čase, ktorý vám vyhovuje,“ uviedol primátor na sociálnej sieti.