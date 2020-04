Mestským poslancom sa opäť stane O. Kríž, nahradí J. Budaja

Bratislava 8. apríla (TASR) – Do bratislavského mestského zastupiteľstva opäť zasadne staronový dlhoročný poslanec Oliver Kríž. V poslaneckom zbore nahradí Jána Budaja, ktorý sa vzdal mandátu po nástupe na post ministra životného prostredia. Kríž bol mestským poslancom v rokoch 2006 až 2018, v súčasnosti je miestnym poslancom v Petržalke.



"Záleží aj na ďalšom vývoji situácie v súvislosti s novým koronavírusom, či bude možné, aby najbližšie zasadnutie zastupiteľstva prebehlo za fyzickej účasti poslancov. Ak to bude možné, samozrejme, príde k odovzdaniu osvedčenia aj k uskutočneniu zloženia sľubu poslanca," uviedol pre TASR hovorca hlavného mesta Peter Bubla, s tým, že odovzdanie osvedčenia a zloženie sľubu je zatiaľ naplánované na 30. apríla.



Budúceho poslanca už kontaktovalo aj organizačné oddelenie magistrátu. "Osvedčenie o zvolení by som mal dostať do 14 dní, ale poslanecký sľub môžem zložiť až na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva," povedal pre TASR Kríž s tým, že vzhľadom na situáciu zatiaľ nevie, kedy sa tak stane.



Venovať by sa následne chcel prioritne projektu dokončenia električkovej trate na koniec Petržalky, ktorý považuje z hľadiska obyvateľov tejto mestskej časti za kľúčový, zamerať sa chce tiež na systémové zmeny financovania hlavného mesta. "Urgentne sa musíme spoločne zamerať na dokončenie už spomínaného projektu petržalskej električky. Ak nebude trať vybudovaná v stanovenom termíne vrátane kolaudácie, hrozí prepadnutie finančných prostriedkov EÚ," pripomenul.



Členom ktorej komisie pôsobiacej pri mestskom zastupiteľstve bude, zatiaľ nevie, záležať to bude podľa neho na hlasovaní poslaneckého pléna. "Ale vyplnenie uvoľneného miesta po pánovi Budajovi vo finančnej komisii mi pripadá ako najpraktickejšie a najlogickejšie riešenie," poznamenal Kríž, ktorý tak bude opäť miestnym i mestským poslancom, čo považuje za prospešné. "Vie efektívnejšie koordinovať alebo dozorovať napríklad mestské projekty, ktoré sa týkajú nejakej konkrétnej mestskej časti," doplnil.



Hlavné mesto ďalšieho mestského poslanca, ktorý by sa vzdal svojho mandátu z obdobného či iného dôvodu, zatiaľ neeviduje. "Zatiaľ nás nekontaktoval žiadny iný poslanec, ktorý by sa chcel vzdať svojho mandátu v mestskom zastupiteľstve," dodal Bubla.