Mestu Košice by sa mohol zvýšiť počet poslancov i viceprimátorov
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Mestu Košice by sa mohol zvýšiť počet poslancov zo 41 na 51. Zároveň by primátora mohli po novom zastupovať traja namiesto doterajších dvoch námestníkov. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Návrh legislatívy predložili Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD).
Podľa dvojice poslancov ide o iniciatívny návrh s cieľom zabezpečiť racionalizáciu počtu mestských častí (MČ) v Košiciach, ktorých je v súčasnosti 22. „Na to, aby sa docielil želaný efekt, je potrebné dať demokratickým zastúpením občanom možnosť zvoliť si poslanca mestského zastupiteľstva (MsZ) aj z MČ, ktorá dnes zastúpená nie je,“ uviedli v dôvodovej správe s tým, že doplnením počtu poslancov by tak nedošlo k narušeniu doterajšieho systému vo volebných obvodoch.
V prípade viceprimátorov by podľa návrhu jeden z nich mal mať kompetencie stanovené najmä pre výkon potrieb MČ vrátane procesu ich racionalizácie, kompetencií, potrieb obyvateľov v nich žijúcich, ako aj komunikácie s ich volenými zástupcami.
Účinnosť novely navrhujú poslanci dňom jej vyhlásenia, pričom zmena počtu poslancov MsZ by mala platiť od najbližších volieb do orgánov samosprávy obcí. O územnom usporiadaní, respektíve o samotnom počte MČ by sa mohlo podľa Šimka hovoriť v druhom čítaní.
