Mestu Košice odovzdali petíciu za pamätník na Nám. osloboditeľov

Košice 9. júna (TASR) - Petíciu za zachovanie Pamätníka vojakov Sovietskej armády na Námestí osloboditeľov v Košiciach so všetkými jeho symbolmi, zvýšenie jeho ochrany i zachovanie názvu námestia odovzdali v pondelok v podateľni košického magistrátu. Ako na tlačovej besede uviedol predseda petičného výboru Alexander Riabov, podpísalo ju viac ako 8500 ľudí. Mesto Košice pre TASR reagovalo, že petíciou sa bude zaoberať v zmysle legislatívy. Spoločnosť podľa neho nemá jednoznačný názor na to, aká má byť ďalšia budúcnosť pamätníka.



Podľa Riabova vyzbierali podpisy za menej ako 40 dní. Tvrdí, že za posledných deväť rokov ide o najväčšiu fyzickú petíciu v Košiciach, teda nie elektronickú. Petičiari na zabránenie opakovanému poškodzovaniu pamätníka Červenej armády žiadajú aj jeho ochranu vo forme čestnej stráže v období vybraných pamätných dní. „Naším cieľom bolo získať podpisy od ľudí, ktorí majú úplne opačný názor ako poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). Chceli sme od občanov zistiť spätnú väzbu, ako vnímajú tento pamätník a toto námestie,“ povedal. Na poslancov apeluje, aby aj vzhľadom na počet podpisov urobili krok späť, prestali útočiť na pamätník a našli spôsob, ako ho ochrániť a zadovážiť jeho dôstojnosť.



Hovorca mesta Dušan Tokarčík potvrdil, že petíciu prijali a budú sa ňou zaoberať v zmysle legislatívnych pravidiel. „Aj táto petícia je však dôkazom, že naša spoločnosť nemá jednoznačný názor na to, aká má byť ďalšia budúcnosť pamätníka na Námestí osloboditeľov. Našou úlohou je v zmysle uznesenia poslancov MsZ vypočuť si predovšetkým názory odborníkov a ich posudky k danej problematike a následne ich odborne a vecne prezentovať poslancom MsZ,“ uviedol.



MsZ vlani v novembri požiadalo primátora Košíc Jaroslava Polačeka, aby preveril možnosti mesta v súvislosti s premiestnením alebo odstránením pomníka. Dovtedy má byť prioritnou možnosťou natrvalo z neho odstrániť podľa uznesenia komunistické symboly. Podľa poslancov vyvolávajú vo verejnosti kontroverzné postoje aj vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine.



Mestu bolo v januári doručených aj viac ako 3000 podpisov občanov „za odstránenie symbolov zločinného komunistického režimu z Námestia osloboditeľov“. Magistrát podanie odložil, keďže z formálneho hľadiska nebolo možné podpisy akceptovať ako petíciu pre chýbajúce adresy pobytu signatárov. V uplynulom období sa v Košiciach organizovala aj petícia za premenovanie Námestia osloboditeľov na Legionárske námestie, ako sa už v minulosti volalo. V reakcii na to vznikla i protipetícia za ponechanie súčasného názvu.