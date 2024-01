Mestu Nitra sa športové projekty na základných školách osvedčili

Nitra 25. januára (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Nitre sa zapájajú do viacerých aktivít, ktoré sú zamerané na podporu športu u detí. Podľa primátora Mareka Hattasa sa vďaka nim už žiaci na prvom stupni ZŠ stretávajú s kvalitnou športovou prípravou.



Viac ako rok trvá na viacerých nitrianskych ZŠ projekt Tréneri v škole. "Na našej škole majú deti v doobedňajších hodinách raz do týždňa hodinu telesnej výchovy s kvalifikovaným trénerom. Ten sa im venuje tak, aby ich športovanie bavilo a bolo pre ne zábavné. Zároveň to obohacuje aj našich pedagógov, ktorí potom dokážu robiť hodiny telesnej výchovy trochu inak," vysvetlila riaditeľka ZŠ Tulipánová Mária Sailerová.



Ako doplnila, škola sa okrem toho zapojila aj do projektu Centrum športu pri základnej škole. "V rámci neho sa tréneri v popoludňajších hodinách venujú žiakom v rámci školského klubu detí. Takže tú všeobecnú športovú prípravu sa snažíme robiť dopoludnia, popoludní, v rámci krúžkov aj športových tried. Tréneri, ktorí k nám chodia, sú zameraní na úpolové športy, kolektívne športy, gymnastiku a ďalšie. Veľmi účinne nám pomáhajú budovať u detí základné športové návyky," skonštatovala Sailerová.



Podľa vedúcej odboru školstva na mestskom úrade Márie Orságovej chce mesto zapojiť do projektov zameraných na rozvoj športu čo najviac škôl. "Pomáhajú u detí rozvíjať správne návyky a všeobecnú športovú prípravu. Veľmi sa nám osvedčili a je vidno, že sú naozaj zmysluplné. Budeme v týchto aktivitách pokračovať, pretože šport je pre deti veľmi dôležitý už v rannom veku," dodala Orságová.