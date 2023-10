Mestu Šaľa chýbajú na vyrovnaný rozpočet na rok 2024 státisíce eur

Šaľa 27. októbra (TASR) - Mestu Šaľa chýba k zostaveniu vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 približne 2,3 milióna eur. Na štvrtkovom (26. 10.) zasadnutí mestského zastupiteľstva to skonštatoval primátor Jozef Belický. Podľa radnice je tlak na bežný rozpočet mesta obrovský.



"Dôležitým faktorom sú ekonomické dopady reforiem, neistý vývoj národného hospodárstva, dramatický nárast cien energií, inflácia i zvýšenie miezd zamestnancov," upozornil mestský úrad.



Magistrát pripomenul, že aj v minulých rokoch sa výdavky zvyšovali, zároveň však rástli aj príjmy. "Povedať, že príjmy samospráv sú rovnaké ako vlani, znamená, že sú vzhľadom na infláciu nižšie. Len ceny energií sa vyšplhali o 236 percent, dokonca jedna až o 300 percent. Ak štát reguluje ceny energií tak, že v priemere stúpnu o 250 percent a potom oznámi, že máme príjmy na úrovni minulého roku, tak to je pohroma. Takže, ak nám chýba 2,3 milióna eur, nie je to nič zvláštne, iba sa prejavilo to, že reálne príjmy máme už tretím rokom stále nižšie," skonštatoval Belický.



Zároveň upozornil, že pri 30-miliónovom rozpočte mesta je chýbajúcich 2,3 milióna eur vysoká suma. Zvlášť, keď samospráva už podľa neho nemá kde šetriť. "Niet čo škrtnúť. Ak vynecháme jedno kosenie, dáme preč polopodzemné kontajnery, tak aj s úsporou na zimnom štadióne prídeme na nejakých 300.000 až 400.000 eur. A my sa rozprávame o 2,3 milióna eur. To znamená zavrieť tri škôlky. Alebo zrušme šport, sociálnu podporu, alebo zavrime úplne kultúru. Toto sú riešenia, ktoré vedú k dvom miliónom eur v kombinácii s veľmi ťažkými opatreniami. Na to teraz nie sme pripravení," vyhlásil primátor.



Samospráva tak podľa jeho slov čelí takmer neriešiteľným problémom. "My zo zákona máme povinnosť niektoré veci zabezpečovať. Nemôžeme povedať, že vypneme svetlo, alebo nebudeme vynášať smeti. Proste sa to musí robiť. Dnes ale čelíme hrozbe, že ak napríklad nezvýšime o 2,3 milióna eur tie poplatky a dane, ktoré môžeme navýšiť, tak rozpočet jednoducho nebude prijatý, pretože nebude z čoho. Môžeme sa baviť o tom, že prepustíme nejakých zamestnancov, znížime platy, ale to nerieši problém, pretože opatrenia za 20.000 eur nič neriešia," vysvetlil Belický.



Podľa jeho slov môže mestu hroziť aj to, že v roku 2024 prejde do rozpočtového provizória. "V takom prípade môžem garantovať, že v novembri 2024 vypneme svetlo, pretože nám dôjdu peniaze," dodal Belický.