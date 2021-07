Zvolen 19. júla (TASR) – Mestu Zvolen hrozí, že za porušenie zákona zaplatí pokutu. „Keď v roku 2019 primátorka Lenka Balkovičová odmietla odvolať šéfa Lesného podniku mesta Zvolen a nahradiť ho riadne zvoleným kandidátom, porušila zákon,“ informoval TASR zvolenský aktivista Pavol Krajči. Podľa hovorkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici Niny Uhrovičovej však čiastočný rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.



Uznesením mestského zastupiteľstva vo Zvolene poslanci odvolali v lesnom podniku konateľa spoločnosti Ivana G. a aj členov dozornej rady. Zároveň schválili nové personálne obsadenie, ktorým mal byť Michal L. „Primátorka mesta uznesenie mestského zastupiteľstva nepodpísala, pričom nepodpísanie bolo zdôvodnené nevýhodou pre Zvolen,“ pripomína súd. Podľa neho je to v rozpore so zákonom, pretože primátorka je najvyšším výkonným orgánom a je povinná uvádzať tie rozhodnutia zastupiteľstva, o ktorých zastupiteľstvo rozhodne.



Ako ďalej poznamenal súd, v roku 2019 žaloval mesto Zvolen Michal L., ktorý žiadal o splnenie povinnosti valného zhromaždenia. „Žalovaný je povinný vykonať valné zhromaždenie spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, na ktorom z funkcie konateľa odvolá Ivana G. a do funkcie konateľa spoločnosti menuje Michala L.,“ píše sa v odôvodnení. Súd vo svojom stanovisku pre TASR píše, že 14. júla 2021 rozhodol tak, že nahradzuje prejav vôle žalovaného ako jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen. „A to tak, že z funkcie konateľa spoločnosti odvoláva Ivana G. a do funkcie konateľa menuje Michala L. dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia,“ dodáva. „O trovách konania bude rozhodnuté v rozsudku, ktorým súd rozhodne o všetkých uplatnených nárokoch,“ podotkol súd v čiastočnom rozsudku.



Podľa primátorky Lenky Balkovičovej ide zatiaľ o neprávoplatné rozhodnutie okresného súdu, ktoré nerieši žiadne finančné ani iné nároky. „Mesto sa voči tomuto rozsudku odvolá. Ďalšie vyjadrenie poskytneme po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku,“ uviedol v pondelok pre TASR Branislav Mikšík z tlačového oddelenia zvolenského mestského úradu.



Lesný podnik mesta Zvolen je obchodnou spoločnosťou mesta a obklopuje Zvolenskú kotlinu takmer zo všetkých strán. Situovaný je v lokalitách Pustý hrad, Veľká stráž, Bakova jama. Jedna časť sa nachádza až v Kozelníckej doline.