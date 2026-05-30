Metalová legenda Iron Maiden koncertuje v sobotu večer v Bratislave
Predkapelou koncertu bude americká heavymetalová kapela Anthrax.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenskú metropolu čaká v sobotu 30. mája veľký hudobný sviatok, keď v rámci turné Run For Your Lives sa predstaví britská metalová legenda Iron Maiden. Spolu s nimi prišla známa americká kapela Anthrax. Národný futbalový štadión očakáva 30.000 domácich aj zahraničných fanúšikov, techniku a celé vybavenie spojené s koncertom doviezlo do Bratislavy 60 kamiónov, na stavbe a zázemí sa podieľa viac ako tisícka technikov. Tomu všetkému odpovedajú aj bezpečnostné opatrenia.
Basgitarista Steve Harris založil skupinu Iron Maiden v roku 1975, názov kapely zobral podľa filmovej adaptácie Muža v železnej maske z románu Alexandra Dumasa , pretože názov mu pripomínal mučiace zariadenie Iron Maiden, teda železná panna. Prvý koncert odohrali v St. Nicks Hall v Poplari 1. mája 1976.
V apríli 1981 vydali debutový album Iron Maiden. Ich dráhu dnes dokumentuje sedemnásť štúdiových albumov, ten najnovší Senjutsu vyšiel v septembri 2021, predchádzajúci The Book Of Soul vyšiel v septembri 2015. Päť z nich, The Number Of The Beast (vydaný v marci 1982), Seventh Son of a Seventh Son (apríl 1988), Fear of the Dark (máj 1992), The Final Frontier (august 2010) a The Book oof Souls (september 2015) sa dostali v rebríčku až na prvé miesto. Kapela vystúpila 27. júna 2013 na Topfeste v Piešťanoch. Na letisku v Žiline koncertovali 6. júla 2016, v bratislavskej Tipos aréne koncertovali 1. júna 2025.
Predkapelou koncertu bude americká heavymetalová kapela Anthrax. Založil ju rytmický gitarista Scott Ian v roku 1981 v New Yorku. V januári 1984 vydali debutový album Fistful of Metal. Dnes majú na svojom konte jedenásť albumov, ten zatiaľ najnovší For All Kings je z februára 2016.
