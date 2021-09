Meteorológovia očakávajú silný dážď najmä v Banskobystrickom kraji

Bratislava 30. septembra (TASR) - Meteorológovia očakávajú silný dážď najmä v niektorých okresoch Banskobystrického kraja, kde do 18.00 h platí výstraha druhého stupňa. Najnižší stupeň výstrahy vydali aj pre väčšinu Košického, Prešovského a časť Žilinského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe.



V okresoch Detva, Lučenec a Poltár môže byť ojedinele úhrn zrážok od 45 do 60 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornili meteorológovia.



Najnižší stupeň výstrahy pred dažďom platí vo zvyšných okresoch zväčša do 20.00 h a spadnúť môže ojedinele od 30 do 45 milimetrov zrážok.