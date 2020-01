Meteorológovia upozorňujú na hmlu na Gemeri, Spiši a v okolí Košíc

Bratislava 11. januára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na výskyt hmly, a to hlavne v regiónoch Gemer, Spiš a v okolí Košíc. Výstraha prvého stupňa platí až do nedele (12. 1.) do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.



Výstrahu vydali pre okresy Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca v Banskobystrickom kraji a Gelnica, Košice a okolie a Rožňava v Košickom kraji.



Odborníci v daných regiónoch ojedinele očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodávajú.