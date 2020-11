Meteorológovia: V Bratislave treba počítať v nedeľu s hmlou

Bratislava 15. novembra (TASR) – V Bratislave je potrebné počas nedele počítať s hmlou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Podľa meteorológov sa môžu vo vyšších polohách mesta vyskytovať hmly s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," približuje SHMÚ. Výstraha platí predbežne do 20.00 h.



Na hmly si bude treba dať pozor aj v noci z nedele na pondelok (16. 11.) na severe Slovenska. Výstrahy sú predbežne vydané pre niektoré okresy Žilinského a Prešovského kraja. Platiť by mali od 19.00 h do pondelka do 10.00 h.