Meteorológovia varujú pred povodňami z dažďa v okrese Michalovce

Bratislava 26. mája (TASR) – Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú pred možnými povodňami z trvalého dažďa, ktoré by mohli vzniknúť na východe Slovenska v okrese Michalovce. V tejto lokalite je vyhlásený druhý stupeň hydrologickej výzvy.



"Vzhľadom na spadnuté zrážky a výrazný vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na Latorici, s možnosťou dosiahnutia, respektíve prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uvádzajú meteorológovia.



Výstraha platí do pondelka 27. mája do 10.00 h.