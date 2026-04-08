< sekcia Regióny
Metodický deň priblížil pedagógom zavádzanie kurikulárnej reformy
Metodický deň 2026 nadviazal podľa radnice na systematickú podporu škôl v procese kurikulárnej reformy a posúva ju do fázy praktickej implementácie.
Autor TASR
Prešov 8. apríla (TASR) - Na praktické zavádzanie kurikulárnej reformy do školskej praxe bol zameraný Metodický deň 2026 s podnázvom Škola na ceste zmeny - Budúcnosť školy dnes, ktorý sa uskutočnil v stredu v Prešove. Do celomestského vzdelávacieho dňa sa zapojilo viac ako 800 pedagogických a odborných zamestnancov, pričom v 12 základných školách a v priestoroch Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) pripravili takmer 30 odborných blokov pod vedením 44 lektorov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Naším cieľom je, aby školy v Prešove neboli len miestom odovzdávania vedomostí, ale moderným priestorom, ktorý pripravuje deti na reálny život. Investujeme nielen do budov, ale najmä do ľudí, ich odbornosti a podmienok na kvalitné vzdelávanie. Budúcnosť mesta sa totiž začína práve v našich školách,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Všetkých 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je aktívne zapojených do implementácie kurikulárnej reformy, ktorá podľa radnice posúva vzdelávanie smerom ku kompetenciám, kritickému mysleniu a praktickej využiteľnosti poznatkov.
Podľa vedúceho oddelenia školstva, mládeže a školského úradu Ľuboša Sopoligu boli odborné bloky metodického dňa zamerané na vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, prepájanie jednotlivých vzdelávacích oblastí, rozvoj kompetenčného učenia, hodnotenie žiakov, ako aj na budovanie kultúry školy ako profesijne učiacej sa komunity.
Osobitný dôraz bol podľa radnice kladený na prepojenie teórie s praxou, na konkrétne metodické nástroje, príklady dobrej praxe a skúsenosti zo škôl, ktoré už jednotlivé prvky reformy aktívne zavádzajú. Tematické bloky zároveň reflektovali aj širší kontext súčasného školstva, ako inkluzívne vzdelávanie, podpora duševného zdravia žiakov, práca so zraniteľnými skupinami či vytváranie bezpečného a podnetného školského prostredia.
